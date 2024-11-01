«Уязвленное самолюбие и кризисный возраст»: психолог объяснила поведение Натана на шоу «Звезды в джунглях»

Популярный исполнитель Натан оказался в центре внимания из-за скандала с женой — он изменил ей с блогером Лерчек в рамках шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Перед зрителем рэпер показал себя с очень чуткой и заботливой стороны и до последнего защищал участниц, которые попали «под его крыло». Однако такое поведение стало причиной разрушения его брака. Подробный психологический портрет Натана и причины его действий интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла психолог Александра Метальникова.

Эксперт подчеркнула, что мужчину можно назвать очень восприимчивым и чувствительным человеком. В том числе и к женской красоте.

«Причем достаточно яркой, агрессивной красоте. В этом смысле его, конечно, можно понять, потому что Лерчек достаточно яркая и огненная женщина. И это в сочетании с тем, что, если верить его жене, они расстались незадолго до этого шоу. Скорее всего, он был очень уязвлен, как и всякий мужчина», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метальникова добавила, что в Натане на шоу было много «типичного мужского»: уязвленное самолюбие и раскрепощенные нравы, которые утверждают, что мужчина — самец.

«Эти аспекты как бы диктуют, что мужчина должен любить все, что движется, а что не движется — двигать и тоже любить. Я думаю, что с нашей эстрадой, довольно заниженными моральными стандартами и популярными реалити-шоу сохранить себя и какие-то высокие моральные стандарты довольно трудно. В этом смысле Натана не за что осуждать, но и назвать его настоящим мужиком по мотивам этих событий сложно», — пояснила она.

Исполнитель, по словам эксперта, действительно чуток к женской красоте, а плюсом к этому идет его нетривиальный, в какой-то степени кризисный возраст.

«Каждые 18 с половиной лет происходят кризисы на общем гормонально-романтическом фоне, просто в юности они менее заметны. С возрастом это проживается больнее. Каждый из кризисов чреват какими-то внезапными событиями внутренней психологической жизни, в том числе и влюбленностями. Могут обостряться отношения с женщинами в обе стороны. Как в сторону разрыва, так и в сторону создания новых отношений», — отметила психолог.

Тем не менее Натан может стать отличным примером проживания таких драм как для подрастающего поколения, так и для взрослых, подчеркнула Метальникова.

«Да, ситуация неприятная, но вполне возможно, что если он через нее пройдет, причем с минимальными репутационными издержками и максимальными личностными приобретениями, то на его грядущую жизнь, я надеюсь, это повлияет исключительно хорошо и правильно», — заключила она.

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