Ваш телефон взломали: 5 неожиданных признаков наличия вирусов на мобильном устройстве

В мире современных технологий стремительно развиваются не только полезные программы, но и вредоносные. Сейчас обнаружить вирус в телефоне становится все сложнее. Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 5 самых частых признаков того, что ваш телефон атакован вирусами.

Она подчеркнула, что вирусы и вредоносное ПО на мобильных устройствах не всегда проявляют себя очевидно. Однако есть ряд симптомов, которые могут указывать на заражение телефона.

«Первое — это снижение производительности. Если ваш телефон внезапно стал работать медленнее, приложение открываются дольше, а сама система «подвисает», это может быть признаком того, что на фоне работает вредоносное ПО, которое потребляет ресурсы устройства», — пояснила Митрохина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второй «симптом» — это необычные всплывающие окна или реклама. Появление большого количества рекламы, особенно в тех приложениях, где ее раньше не было, по словам эксперта, может указывать на наличие adware — типа вредоносного ПО, которое внедряет рекламные объявления.

«Третье — это неожиданные расходы на счете. Если вы заметили необъяснимые списания с вашего счета или появление SMS-сообщений, которые вы не отправляли, это может быть результатом действий вредоносных приложений, которые пытаются подписать вас на платные услуги или отправляют сообщения на платные номера», — добавила эксперт.

На наличие вредоносных программ может указывать и перегрев устройства. Вирусы могут сильно нагружать процессор и другие компоненты телефона, что приведет к его перегреву даже при выполнении простых задач. Если телефон перегревается без явной причины, это может быть тревожным сигналом, продолжила Митрохина.

«Стоит отметить и неожиданный расход батареи. Вирусы, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить ее срок службы. Если аккумулятор вашего устройства стал неожиданно быстро разряжаться, это может быть признаком активности вредоносного ПО», — подчеркнула специалист.

Также она добавила, что некоторые из этих симптомов могут быть вызваны и другими причинами: например, обновлениями системы или проблемами с самим устройством, но если вы замечаете несколько из этих признаков одновременно, стоит провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного приложения или обратиться к специалисту.

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