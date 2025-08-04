Умер Эльдар Шенгелая: что оставил после себя гений грузинского и советского кино

На 93-м году жизни в Тбилиси скончался один из самых ярких представителей грузинского и советского кинематографа — народный артист СССР Эльдар Николаевич Шенгелая. В истории он останется как режиссер, подаривший зрителю ироничные, глубокие и по-человечески теплые фильмы, ставшие классикой не только грузинского, но и всего советского кино. Что известно о жизни режиссера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Творческие корни и путь в профессию

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе — в семье, тесно связанной с искусством. Его отец — режиссер Николай Шенгелая, мать — народная артистка Грузинской ССР Нато Вачнадзе. Творческую стезю продолжил и его брат Георгий, также ставший кинорежиссером. Эльдар окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1958 году, обучаясь в мастерской Сергея Юткевича. Его первые шаги в кино пришлись на «Мосфильм», где он работал вместе с режиссером Алексеем Сахаровым.

Настоящее признание пришло к Шенгелае после перехода на киностудию «Грузия-фильм». Его картины отличались тонким юмором, абсурдной комичностью, но вместе с тем — философской глубиной. Среди самых известных его работ — трагикомедия «Необыкновенная выставка» (1968), этнографическая комедия «Мачеха Саманишвили» (1977) и, пожалуй, самая культовая лента — «Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1983), в которой режиссер метко и остроумно показал бюрократический абсурд позднесоветской эпохи. Этот фильм был отмечен Государственной премией СССР и стал знаковым произведением своего времени.

В 1970-х-80-х годах Эльдар Шенгелая активно участвовал в жизни творческого сообщества: он занимал пост первого секретаря правления Союза кинематографистов Грузии, а также входил в правление Союза кинематографистов СССР. В 1989 году он стал народным депутатом СССР, а после распада Союза продолжал политическую деятельность в парламенте Грузии, где курировал культурную повестку.

Личное и семейное

Первой женой Эльдара Шенгелая была актриса Ариадна Шпринк, в этом браке у него родились две дочери — Нато и Екатерина. Во втором браке с Нелли Шенгелая у него родилась дочь Елена, трагически погибшая в 2006 году. Несмотря на личные утраты, Шенгелая продолжал оставаться активным в культурной среде и даже в последние годы жизни участвовал в кинофестивалях и творческих проектах.

Эльдар Шенгелая был удостоен многих наград: звания народного артиста СССР, Государственной премии, премии имени Руставели, а также стал почетным гражданином Тбилиси. Но главное его достижение — это фильмы, которые остаются актуальными и по сей день. Он создавал не просто комедии, а тонкие притчи о человеке, системе, о стремлении к свободе и личному достоинству. Его кино — это зеркало, в котором отражается эпоха, но в первую очередь — человек.

4 августа 2025 года режиссер скончался, однако причина смерти пока не раскрывается, сообщили в фонде Нато Вачнадзе.

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