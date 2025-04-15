Употреблять с осторожностью: врач назвал допустимую норму яиц в день на Пасху

Пасха всегда ассоциировалась с красиво украшенными яйцами. Многие хозяйки в этот день стремятся попробовать разные способы окрашивания, в связи с чем готовых яиц на Пасху оказывается слишком много. Чтобы они не испортились, приходится либо есть их в большом количестве, либо думать, что из них приготовить. Чем может обернуться «переедание» яиц на Пасху и какая норма в день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что яйца содержат в себе полезные микроэлементы и витамины, без которых, в общем-то, нельзя обойтись.

«Поэтому употребление яиц необходимо, но, по разным источникам, все-таки рекомендуют употреблять не более 2–3 яиц в день. Спортсменам можно употреблять и до 7 яиц в день, потому что там содержится много белка», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако есть категории граждан, которым стоит ограничить употребление яиц.

«Это пациенты с высоким уровнем холестерина, потому что все-таки не в полной мере, но косвенно желток, содержащий холестерин, может способствовать повышению его в крови. Также следует быть осторожными пациентам с заболеваниями почек», — заключил врач.

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