В Подмосковье стартует сезон клубники: как выбрать самую спелую и сладкую ягоду

В Подмосковье начинается сезон клубники, завезенную из других регионов ягоду уже можно найти на прилавках магазинов и на рынках. Как правильно выбрать качественные плоды, чтобы они оказались свежими и спелыми, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач Видновской клинической больницы Зарема Тен. Эксперт предупредила, что от клубники следует отказаться людям с гастритом или язвой, а также детям до трех лет.

Как выбрать спелую ягоду

Врач отметила, что при выборе ягоды следует помнить несколько правил. Например, обращать внимание на цвет и блеск клубники.

«Зрелая ягода равномерно окрашена в насыщенный красный цвет без зеленых или белых пятен, а глянцевый блеск — признак свежести, а матовость может указывать на долгое хранение. Кроме того, качественная ягода источает сильный сладковатый запах даже на расстоянии. Если клубника не пахнет, вероятно, ее сорвали недозрелой или перекормили химикатами», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следует обратить внимание и на листики — они должны быть зелеными и упругими. Сухие или пожелтевшие листья, продолжила врач, признак длительного хранения.

«Избегайте ягод с вмятинами, темными пятнами или следами плесени. Такие дефекты говорят о начале гниения. Кроме того, крупные плоды не всегда слаще мелких. Выбирайте ягоды среднего размера — они часто ароматнее и вкуснее. Можно проверить клубнику на нитраты. Для этого необходимо разрезать ее на две части: белая середина и пустоты внутри могут указывать на избыток химических удобрений», — отметила Тен.

В магазине следует избегать контейнеров с конденсатом или поврежденными ягодами — это среда для размножения бактерий, предупредила врач.

«После покупки храните клубнику в холодильнике не более 2-3 дней. Перед употреблением тщательно промойте под проточной водой, чтобы удалить пыльцу, пестициды и частички почвы», — посоветовала эксперт.

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Польза и вред

Клубника — низкокалорийный продукт (32 ккал на 100 грамм), богатый питательными веществами, сообщила Тен.

«В 100 граммах клубники содержится 60 миллиграммов витамина С, что покрывает 70% суточной нормы. Это укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена и защищает клетки от окислительного стресса. Антоцианы и эллаговая кислота — мощные антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и тормозящие рост раковых клеток», — подчеркнула врач.

Калий и магний в свою очередь поддерживают здоровье сердца, нормализуют давление, а содержащаяся в клубнике фолиевая кислота особенно важна для беременных, она участвует в формировании нервной трубки плода, продолжила доктор.

«В клубнике много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать вес. Она содержит вещества, стимулирующие выработку серотонина — "гормона счастья", что объясняет ее способность улучшать настроение», — добавила терапевт.

Но, несмотря на пользу, клубника может и навредить. Входящий в состав ягоды белок очень часто становится провокатором реакций: от зуда и крапивницы до отека Квинке, предупредила врач.

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«Особенно осторожными стоит быть детям до трех лет и людям с поллинозом. Кислоты в клубнике раздражают слизистую желудка, поэтому при гастрите или язве в стадии обострения от нее лучше отказаться. Если вы имеете склонность к расстройствам желудка, то не стоит сочетать клубнику с молочными продуктами, например, с йогуртами или сливками, кислоты, содержащиеся в ней, могут вызвать брожение», — добавила эксперт.

Кроме того, клубника часто входит в «грязную дюжину» продуктов с высоким содержанием химикатов. Поэтому нужно тщательно мыть ягоды и по возможности выбирать проверенные точки торговли, где можно приобрести качественный и полезный продукт, заключила Тен.

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