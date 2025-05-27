В России хотят ввести ежемесячные выплаты для домохозяек: кому они положены

Во внедрении ежемесячных выплат для домохозяек нет необходимости. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в ответ на внесенный в Думу законопроект от фракции ЛДПР, устанавливающий основания и порядок осуществления ежемесячных выплат лицам, занятым ведением домашнего хозяйства.

Депутаты предложили ввести выплаты для тех, кто занимается исключительно домашним хозяйством (уборка, стирка, приготовление пищи, воспитание детей и присмотр за ними), в том числе уходом за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями, пишет «Российская газета». Выплату планируют назначить на шесть месяцев, при этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи. Милонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил мнение, что выплату нужно направлять не домохозяйкам по определению, а в первую очередь многодетным женщинам.

«Я бы все-таки настаивал на том, что ежемесячная финансовая выплата должна быть для мам, воспитывающим троих или более детей, находящихся дома. То есть когда мама выбирает роль домашней воспитательницы. И работать на полноценной работе она 100% не может, если у нее пятеро детей. Конечно, если это не жена богатого олигарха, которая может иметь пять нянь. Обычная женщина с пятью и более детьми не может работать», — выразил мнение депутат.

Поэтому парламентарий предложил ввести для женщин, воспитывающих пять и более детей, ежемесячную выплату.

«В первую очередь надо определить некую ежемесячную оплату, которая бы не только выплачивалась, но и это время зачислялось женщине в трудовой стаж воспитателя детей», — отметил Милонов.

Говоря о предложенной ранее инициативе, депутат отметил, что она незначительно повлияла бы на госбюджет, однако Милонов считает, что такая трата не является необходимой.

«То, что предлагали [депутаты фракции ЛДПР], это по сути дела — домохозяйка без контекста многодетности, а это добровольный выбор человека. Вот они так решили в семье, что жена не будет работать, будет сидеть дома. Тут общество не обязано компенсировать это решение финансово. Нельзя на одну планку ставить человека, который просто решил сидеть дома, предположим, готовить еду мужу, ходить по магазинам, и женщину, которая не может ходить на работу, которая должна заботиться о детях. Поэтому я не поддерживаю идею о выплате домохозяйкам, не вижу здесь какой-то вынужденности в ситуации», — заключил депутат.

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