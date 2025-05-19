Обмен детьми и помощь по дому: как родителям и школьникам не устать друг от друга на каникулах

Последние школьные недели перед каникулами — время, когда родители начинают задумываться, как организовать совместный быт. Часто и дети, и родители устают друг от друга за несколько месяцев свободы от учебы. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что поможет провести каникулы более комфортно.

По ее словам, в первую очередь родителям необходимо понять, как именно они хотят провести эти месяцы.

«Например, я хочу провести эти каникулы весело и интересно или я просто хочу, чтобы ребенка не было в моей жизни эти три месяца, как многие отправляют к бабушке. Это тоже по-своему нормально, если ребенку у бабушки хорошо. Но самое важное — честность с самим собой», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чаще всего желание «сбагрить» ребенка возникает из-за накопленной усталости. В таком случае, продолжила психолог, нужно понимать, как оптимизировать свою нагрузку так, чтобы дети не напрягали и не раздражали, чтобы с ними было легко.

«Иногда кажется, что надо сбагрить ребенка и проблем не будет, но реальная проблема лежит глубже. Если дом и быт не выстроены, если домашние дела не распределены, что бывает в 99% семей, тогда очевидно, что дети начинают сидеть в телефоне, чтобы еще больше не напрягать маму», — добавила Метальникова.

Фото: [ freepik.com ]

Поэтому, в первую очередь необходимо заставить себя отдыхать, набираться сил и энергии. И все это можно делать вместе с ребенком. Дети часто этому сопротивляются, но важно их заинтересовать. Если родители получают удовольствие от того, что делают, всегда можно пригласить в эту игру ребенка, отметила психолог.

Также можно привлечь ребенка к выполнению домашних обязанностей. Кроме того, что это облегчит жизнь родителей, это еще и необходимо, добавила эксперт.

«Нужно подумать, какими навыками вы бы хотели, чтобы обладал ваш ребенок. Если происходят ссоры из-за разбросанной одежду, то тренируйтесь летом складывать ее. Если ребенок сложил свою одежду — пусть перейдет на вещи родителей. Если чадо плохо ест — начните учить его готовить то, что ему нравится. Например, каждый день по одному блюду», — посоветовала психолог.

Фото: [ freepik.com ]

После того, как ребенок научился какому-либо навыку, можно организовать для него небольшой праздник по этому поводу, продолжила специалист.

«Может, он захочет попробовать какой-нибудь ресторанный борщ, сравнить с тем, что он приготовил и узнать, что домашний вкуснее. Также можно обсудить, что станет возможным, когда ребенок овладеет этим навыком. Например, он сможет приглашать и угощать друзей, кормить их», — подчеркнула эксперт.

В период каникул очень важно эффективно организовать минимальный кружок мам, которые будут обмениваться детьми, проводить с ними время и снимать нагрузку друг с друга, добавила она.

«Ищите для себя максимальное количество помощников и помощниц, которые посодействуют на этих каникулах. Потому что у большинства мам те же самые проблемы. Все состоят в разных домовых, дворовых или школьных чатах. Можно просто кинуть клич и делиться, меняться этими прекрасными, чудесными и любимыми детьми. Если распределить нагрузку на нескольких людей, будет гораздо легче», — заключила психолог.

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