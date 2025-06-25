В России хотят ввести семейную ипотеку для многодетных под 0% годовых: как и кто сможет ее получить

Ипотечную ставку необходимо максимально снизить, поскольку семейная ипотека под 6% годовых неподъемна для многодетных семей России. Таким образом депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировала инициативу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого об обнулении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей.

Семейная ипотека под 0%

Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей, передает ТАСС.

«Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в настоящее время действует программа семейной ипотеки. Однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала», — говорится в документе.

Депутаты предлагают установить размер ставки в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. Такое решение, считает Слуцкий, будет стимулировать появление в семье третьих и последующих детей, а также повысит доступность жилья для многодетных.

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«Амбициозная задача»

Как подчеркнула депутат Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая инициатива на текущем этапе нереализуема.

«Обнуление ставки по семейной ипотеке для многодетных семей слишком амбициозная задача. Сегодня российские семьи, особенно многодетные семьи, составляют основную часть категории граждан, относящихся именно к тем, кто находится за чертой бедности. У нас не так много осталось их в России, но именно многодетные составляют такую категорию бедных», — отметила парламентарий.

Как подчеркнула Бессараб, процентная ставка по ипотеке в 6% является неподъемной для многодетных семей.

«Люди боятся вступать в такую финансовую кабалу, и поэтому строительная отрасль по жилью стагнируется. Что-то с этим безусловно нужно делать. Сегодня очень сложно искать средства в условиях дефицитного бюджета. И мы должны сбалансированно подойти к этому вопросу, чтобы не допустить “охлаждения” в сфере строительства жилья и в сфере ипотеки», — заявила депутат.

Фото: [ медиасток.рф ]

Как считает парламентарий, финансовый блок Правительства РФ совместно с корпорацией «Дом.рф» должны изыскать дополнительные лимиты как на увеличение и на расширение круга лиц, которые смогут вступить в программы льготной семейной ипотеки, так и на снижение процентов по льготной ипотеке.

«На фоне 20% кредитования по потребительским займам это вроде бы мало, но если мы просто оценим шесть как процент, то это достаточно большой процент. Сегодня он больше, чем текущая инфляция, потому что инфляция по второму кварталу показывает замедление», — пояснила Бессараб.

В связи с этим депутат предложила максимально снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. По ее мнению, сейчас обнуление ставки нереализуемо.

«Это интересная задача в политическом плане, но она неосуществима. А вот о максимальном снижении ставки нужно говорить, потому что сейчас люди перестают брать кредиты», — заключила Бессараб.

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