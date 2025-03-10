В США самолет упал на парковку возле дома престарелых: что известно о крушении и пострадавших

В американском штате одномоторный самолет упал рядом с жилыми домами недалеко от аэропорта. Что известно о крушении на данный момент и есть ли пострадавшие — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Где и когда это произошло

Самолет Beechcraft Bonanza вылетел из аэропорта Ланкастера, Пенсильвании, в воскресенье, 9 марта, в 15:26 по местному времени, в 22:26 по московскому. Недалеко от аэропорта, в поселке Манхейм, борт Beechcraft Bonanza потерпел крушение и упал на парковку рядом с трехэтажным домом престарелых, после чего загорелся.

Спасателей на место происшествия вызвал проезжающий мимо местный житель. По его словам, самолет начал набирать высоту, прежде чем повернуть влево, а затем резко опустился носом вперед и упал. Пожарные из аэропорта прибыли на место крушения в течение нескольких минут. Следом появились другие службы экстренного реагирования.

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Информация о пострадавших

Известно, что на борту самолета находились пять человек. Все они остались живы, несмотря на падение и охваченный огнем борт, и были госпитализированы. О состоянии пассажиров Beechcraft Bonanza информации не поступало. Кроме того, после новости о падении самолета, не были обнародованы данные о его рейсе и пункте назначения.

В результате происшествия были повреждены более 10 припаркованных автомобилей, а жителей дома престарелых попросили оставаться в доме для их безопасности. Местный начальник полиции назвал чудом факт, что при авиакатастрофе никто не пострадал.

Ранее стало известно, что радиостанция Судного дня резко активизировалась.