Вакцины не существует — мировая эпидемия Марбургской лихорадки уже близко? Мнение заслуженного врача РФ

Смертельная Марбургская лихорадка опасна не только для жителей Германии, но и для всего мира, однако риск начала новой мировой эпидемии, как это было с коронавирусом, невелик. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Напомним, что вакцины от инфекции не существует, и лечение подразумевает только лишь поддержку организма до того момента, когда лихорадка уйдет сама. Однако Осипов подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информирует все страны о наличии повышенной заболеваемости в Руанде, поэтому масштабного бедствия ожидать не стоит.

«Соответственно, органы здравоохранения всех стран имеют информацию и предпринимают соответствующие меры по защите своих территорий от заноса данной инфекции. В том числе в России имеется четкая отработанная система взаимодействия органов Роспотребнадзора и министерств, организаций по защите территории от ввоза любой инфекции. По крайней мере, имеется своевременное выявление этой инфекции, диагностика», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В связи с этим, по словам специалиста, будут приниматься и противоэпидемические санитарные меры. А защититься от этой инфекции можно традиционным способом — гигиеной и осторожностью.

«Во-первых, нужно знать, что в Руанде и соседних странах имеется данный вирус. То есть россиянам стоит прекратить какие-либо поездки туда. Во-вторых, защита от вируса — это в любом случае соблюдение норм защиты, как при любой вирусной инфекции: мыть руки, стараться не посещать места с повышенным количеством людей. Если вы где-то были, придя домой, нужно умыться, вымыть руки и не забывать надевать маску при прогулке на свежем воздухе. То есть — обычные меры защиты от вирусных инфекций», — заключил Осипов.

Ранее врач допустил занос лихорадки Марбург в Россию.