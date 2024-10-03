Марбургская лихорадка может попасть в Россию: заслуженный врач РФ рассказал, чего стоит бояться

Миру угрожает новая эпидемия, она может начаться в ближайшее время. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением опасной Марбургской лихорадки. На данный момент от нее не существует лекарства или вакцины, летальность — 90%. Среди симптомов отмечается лихорадка, боль в горле, сыпь, диарея, кровь из носа, рвота, тошнота, и, в особо тяжелых случаях, — кровотечение из глаз.