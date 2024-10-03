Марбургская лихорадка может попасть в Россию: заслуженный врач РФ рассказал, чего стоит бояться
Заслуженный врач РФ Осипов допустил занос лихорадки Марбург в Россию
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Миру угрожает новая эпидемия, она может начаться в ближайшее время. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением опасной Марбургской лихорадки. На данный момент от нее не существует лекарства или вакцины, летальность — 90%. Среди симптомов отмечается лихорадка, боль в горле, сыпь, диарея, кровь из носа, рвота, тошнота, и, в особо тяжелых случаях, — кровотечение из глаз.
Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли вирус проникнуть в Россию и каковы шансы начала новой мировой эпидемии.
«Занос в Россию вируса вполне возможен, потому что он уже выявлен в Германии, куда попал из Африки. Поэтому в РФ он может проникнуть как из ЕС, так и из стран Африки», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Врач подчеркнул, что Роспотребнадзор уже разработал систему диагностики опасного вируса. Кроме того, в каждом аэропорту существует система, которая выявляет человека с признаками инфекционных заболеваний.
«В случае выявление заболевания человек сразу изолируется и направляется в специализированное отделение. Если говорить о последствиях, то вирус действительно достаточно опасен, так как высококонтагиозен, протекает тяжело и вызывает высокую смертность», — заключил врач.
Ранее врач допустил рост заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма ХЕС.