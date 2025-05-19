«Великий чайный путь»: топ-5 направлений для автотуризма за границу в 2025 году

Автотуризм становится все более популярным направлением в туристической индустрии России. Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» — куда россияне могут отправиться в заграничное путешествие на машине.

Недавнее соглашение между Россией и Сербией предусматривает развитие международных автомаршрутов, что дает простор для путешествий граждан обеих стран. Как рассказал ТАСС глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии, главный редактор журнала «Автодайджест.рф» Сергей Лобарев, особое внимание будет уделено разработке семи автомаршрутов, связанных с историческими и культурными объектами, а также с природными достопримечательностями.

«Мы наблюдаем за расширением и других международных автомаршрутов. Например, в 2023 году Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута „Великий чайный путь“», — отметили эксперты «Яндекс.Путешествий».

Его география повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в XVIII веке для экспорта чая. В рамках маршрута развивают турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма, сообщили в компании.

Кроме того, в апреле этого года в Минске прошел III Белорусско-российский туристический конгресс, на котором обсуждались вопросы развития автотуризма между двумя странами. Особое внимание на котором уделялось созданию совместных маршрутов и улучшению придорожной инфраструктуры.

Также Россия и Казахстан сотрудничают в рамках международных автотуристических проектов, таких как маршрут AH64, соединяющий Петропавловск и Барнаул. Кроме того, в Казахстане регулярно проводятся международные внедорожные фестивали, привлекающие автотуристов из России, заключили эксперты.

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