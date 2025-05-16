Все едут в Калининград и Ереван: куда отправиться в путешествие из Москвы на длинных выходных с 12 по 15 июня

Самым популярным внутренним направлением для отдыха среди москвичей на длинных выходных с 12 по 15 июня стал Калининград, выяснили эксперты «Авиасейлс». Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Самыми популярными внутренним направлением стал Калининград — 17% от всех внутренних бронирований», — сообщили в компании.

Стоимость прямых перелетов на одного пассажира в Калининград из Москвы туда-обратно с датами вылета 12 и 15 июня начинается от 31,8 тыс. рублей. Также в топе направлений Сочи (15% перелетов; стоимость билетов туда-обратно на длинных июньских выходных от 25 тыс. рублей), Санкт-Петербург (7%; билеты от 13,6 тыс. рублей), столица Республики Дагестан Махачкала (7%; билеты от 32,2 тыс. рублей) и Минеральные Воды (6%; билеты от 26,4 тыс. рублей).

Средняя продолжительность поездки по России составит шесть дней. Дольше всего москвичи планируют отдыхать в Сочи и Минеральных Водах — по девять дней. Чаще всего с детьми летят в Сочи (27%) и Махачкалу (21%). В общей сложности путешествовать с детьми собираются 14% пассажиров.

«Среди зарубежных направлений лидирует Ереван — 6% от всех зарубежных направлений», — отметили в «Авиасейлс».

Минимальная цена на прямые рейсы из Москвы в Ереван туда-обратно на одного человека на предстоящих праздничных выходных составляет 41 тыс. рублей. Другие популярные направления — Баку (5%; стоимость билетов туда-обратно начинается от 28 тыс. рублей), Анталья (5%; билеты от 41,6 тыс. рублей), Стамбул (4%; билеты от 44 тыс. рублей) и Ташкент (4%; билеты от 25 тыс. рублей).

Средняя продолжительность зарубежной поездки — девять дней. Самый длительный отдых планируют в Анталье — 10 дней. В среднем с детьми за границу отправятся 16% путешественников.

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