Вклады начнут таять? Россиянам объяснили последствия снижения ключевой ставки

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,25% годовых кредиты постепенно станут доступнее, а у бизнеса появится больше возможностей для запуска новых проектов. Однако быстрых перемен ждать не стоит: эффект от смягчения денежно-кредитной политики проявится лишь через несколько месяцев. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий.

По словам эксперта, решение регулятора связано с замедлением инфляции, укреплением рубля и снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Банк России увидел признаки ослабления инфляционного давления и того, что экономика после кратковременного спада начала постепенно восстанавливаться. В этих условиях чрезмерно жесткие денежно-кредитные условия уже могут сдерживать рост, поэтому регулятор начал осторожное смягчение политики», — пояснила Галий.

Для обычных граждан снижение ставки означает, что в перспективе банки начнут постепенно уменьшать ставки по потребительским кредитам, автокредитам и ипотеке. Одновременно продолжится снижение доходности по вкладам, поскольку банки будут адаптироваться к новой стоимости денег на рынке.

Для бизнеса решение ЦБ также является позитивным сигналом. Заемное финансирование становится немного дешевле, что создает условия для новых инвестиций и расширения производства, но постепенно — заметное оживление наступит в третьем-четвертом квартале текущего года.

При этом дальнейшее снижение ставки пока не гарантировано. По словам эксперта, многое будет зависеть от инфляции, курса рубля и общей экономической ситуации.

«Если инфляция продолжит устойчиво замедляться, цикл смягчения политики может быть продолжен. Однако при появлении новых проинфляционных рисков или внешних шоков Банк России способен взять паузу», — предупредила Галий.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России станет сложнее получить кредит при высокой долговой нагрузке. ЦБ вводит новые ограничения для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов гражданам с большой долговой нагрузкой.