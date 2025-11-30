Власти оставили краснознаменцев без прямого автобуса до Калининграда

Жители Краснознаменска уже два года не могут добраться до Калининграда прямым автобусным сообщением, что вынуждает их совершать поездку с пересадками. На странице региональных властей в соцсетях горожане оставляют возмущенные комментарии, сравнивая свой населенный пункт с «богом забытой землей» и отмечая, что отсутствие транспорта создает серьезные неудобства.

Однако в Министерстве инфраструктуры Калининградской области заявили, что возвращение отмененного маршрута не планируется. По мнению чиновников, прямая линия создает потенциально опасные условия для вождения. Основной причиной названа чрезмерная протяженность маршрута, которая, по версии ведомства, не оставляет водителям достаточного времени на отдых, повышая риски аварий из-за усталости и перенапряжения персонала.

В качестве альтернативы в министерстве напомнили о действующих маршрутах с пересадками. Так, из Краснознаменска до Калининграда можно добраться через Гусев на автобусах № 380 и № 526 К, а затем совершить пересадку на калининградское направление (№ 580, 583, 680 Э). Также доступен вариант через Советск с использованием маршрута № 321 А и последующей пересадкой на автобусы № 523, 543, 600 Э или 601 Э.

Ранее сообщалось, что власти накажут не выпускавшего телефон из рук водителя автобуса на Сахалине.