Одной рукой — по чатам, другой — по маршруту: чем занимался водитель сахалинского автобуса вместо вождения

В Южно-Сахалинске пассажирка стала свидетельницей опасного поведения водителя общественного транспорта. Мужчина за рулем автобуса маршрута №21 практически не выпускал из рук мобильный телефон, записывая аудиосообщения и лишь изредка касаясь руля, передает портал «АСТВ».

Как рассказала очевидица, она сначала обратила внимание на нерадивого водителя еще 18 ноября. Однако спустя два дня, 20 ноября, ситуация повторилась — горожанка вновь ехала в автобусе №21 с тем же водителем, который снова демонстрировал «виртуозное» управление, совмещая его с активным использованием телефона.

«Такая езда крайне небезопасна. Я оставила обращение в диспетчерской», — добавила южносахалинка.

Инцидент не остался без внимания. В мэрии города подтвердили, что сигнал от пассажиров был принят в работу.

«К водителю будут применены меры за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», — подчеркнули в городской администрации, ссылаясь на информацию АО «Транспортная компания».

