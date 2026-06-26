Воинский учет для женщин: кому и какие штрафы грозят за неявку в военкомат

Некоторые женщины в России обязаны состоять на воинском учете, однако касается это далеко не всех. Кто относится к военнообязанным, нужно ли самостоятельно идти в военкомат после окончания вуза или колледжа и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил учета, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, большинство девушек не должны самостоятельно выяснять, относятся ли они к военнообязанным. Если специальность входит в перечень военно-учетных, учебное заведение обычно само передает необходимые сведения в военный комиссариат.

«Если женщина обучается по специальности, которая является основой для военно-учетной специальности, вуз или колледж направляет соответствующую информацию в военкомат. Как правило, студенткам сразу разъясняют их статус и дальнейший порядок постановки на воинский учет», — пояснил Капштык.

Юрист отметил, что отдельного призыва женщин на срочную военную службу в России нет. Воинский учет необходим прежде всего для специалистов, которые могут быть востребованы при мобилизации.

К военно-учетным специальностям для женщин относятся, в частности, медицинские направления — лечебное дело, сестринское дело, акушерство, фармация, стоматология, а также некоторые специальности в сфере связи, телекоммуникаций, картографии, геодезии, метеорологии, вычислительной техники и информационной безопасности. Полный перечень определяется Министерством обороны.

Эксперт подчеркнул, что если во время обучения девушке не сообщили о необходимости постановки на воинский учет и не оформляли соответствующие документы, самостоятельно обращаться в военкомат обычно не требуется.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

«Все эти вопросы разъясняются во время обучения. Учебное заведение передает сведения напрямую в военный комиссариат. Если таких разъяснений не было и специальность не относится к военно-учетным, обязанности самостоятельно вставать на учет, как правило, не возникает», — рассказал юрист.

При этом после получения военно-учетной специальности обязанности не заканчиваются. Если женщина меняет место жительства, она должна сняться с учета по прежнему адресу и встать на учет по новому месту регистрации или фактического проживания.

За нарушение правил воинского учета, по словам юриста, предусмотрена административная ответственность. Если военнообязанная женщина не сообщит в военкомат о смене места жительства, семейного положения, образования или других сведений, а также не выполнит обязанность по постановке на учет при наличии такой необходимости, ей может грозить штраф. В настоящее время его размер составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от характера нарушения.

Капштык подчеркнул, что большинству россиянок беспокоиться не о чем: если специальность не относится к военно-учетным, никаких дополнительных обязанностей перед военкоматом после окончания учебы у них не возникает.

В этом году в России вступили в силу изменения в системе призыва на военную службу. Главное нововведение — переход на круглогодичный призыв: теперь граждан, не пребывающих в запасе, призывают в течение всего календарного года, а не только в привычные весенний и осенний периоды.