От 18 до 30: новый призывной возраст, штрафы до 30 тысяч и правила медкомиссии

С 1 января 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения в системе призыва на военную службу. Главное нововведение — переход на круглогодичный призыв: теперь граждан, не пребывающих в запасе, призывают в течение всего календарного года, а не только в привычные весенний и осенний периоды. При этом отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет проходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, пишет РБК.

Одновременно с этим окончательно закреплена цифровизация воинского учета. Повестки теперь формируются в электронном виде и вносятся в Реестр повесток. Они считаются врученными либо через семь дней после размещения в реестре, либо с момента появления в личном кабинете на «Госуслугах» — даже если гражданин не открыл уведомление. Бумажные повестки не отменены, но все чаще дублируются или заменяются электронными. Например, во время осеннего призыва 2025 года в ряде регионов, включая Москву, повестки направляли только в цифровом виде.

Кого теперь призывают

Призывник — это гражданин мужского пола от 18 до 30 лет, состоящий на воинском учете и не находящийся в запасе. Верхняя планка повышена с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Те, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, зачислены в запас по старым правилам.

Основной документ до отправки в войска — удостоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное). Военный билет выдают после службы или при зачислении в запас по здоровью или иным основаниям.

Что грозит за неявку

Неявка без уважительной причины влечет административный штраф по статье 21.5 КоАП РФ в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, начинают действовать ограничения: запрет на выезд за границу, на регистрацию ИП и самозанятости, отказ в кредитах, а также приостановка регистрации транспорта и недвижимости.

При доказанном умысле наступает уголовная ответственность по статье 328 УК РФ: штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет.

Уважительными причинами неявки считаются болезнь, тяжелое состояние близких родственников, форс-мажор или иные обстоятельства, признанные комиссией или судом.

Категории годности и освидетельствование

Перед медкомиссией важно собрать все медицинские документы: выписки из стационаров, снимки МРТ и рентгена, заключения узких специалистов. Врачебная комиссия сверяет состояние здоровья с «Расписанием болезней» и присваивает одну из категорий:

· «А» — годен без ограничений; · «Б» — годен с незначительными ограничениями; · «В» — ограниченно годен; · «Г» — временно не годен (отсрочка); · «Д» — полностью не годен.

Например, при плоскостопии первой и второй степени без выраженных нарушений призывника обычно признают годным. Освобождение возможно при третьей степени с подтвержденными деформациями и болевым синдромом.

Кто имеет право на отсрочку

· Образование: студенты очной формы в колледжах и вузах, аспиранты (на весь нормативный срок обучения при первой попытке получения уровня). · Работа в силовых структурах или IТ-отрасли: для сотрудников аккредитованных IТ-компаний обычно требуются профильное образование и стаж. · Семейные обстоятельства: наличие двух и более детей, воспитание ребенка без матери, уход за близким родственником при отсутствии других обязанных лиц. · Состояние здоровья: категория «Г» дает временную отсрочку на лечение с последующим переосвидетельствованием.

Полное освобождение от службы получают: не годные по здоровью; имеющие ученую степень; уже отслужившие; имеющие непогашенную судимость; сыновья или братья военнослужащих, погибших во время службы по призыву. Кроме того, на воинском учете не состоят граждане, постоянно проживающие за рубежом.

Альтернативная гражданская служба (АГС) возможна для тех, чьи убеждения или вероисповедание противоречат военной службе, а также для представителей коренных малочисленных народов.

Денежное довольствие и защита прав

Призывник находится на полном гособеспечении, денежное довольствие составляет около 2 тысяч рублей в месяц (возможны надбавки). Средства перечисляются на банковскую карту. Срок службы — 12 месяцев.

В случае давления или неуставных отношений необходимо обращаться к командиру, дежурному по части, в военную полицию или военную прокуратуру. Фиксация фактов повышает шансы на быстрое реагирование.

Выезд за границу

До момента размещения повестки в реестре ограничений на выезд нет. Запрет начинает действовать с даты, когда повестка считается врученной, и до явки в военкомат.