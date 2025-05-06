Вплоть до тюрьмы: что грозит за порчу или осквернение георгиевской ленточки

Важнейший праздник для каждого россиянина День Победы все ближе. Спустя годы главным атрибутом этого дня остается георгиевская ленточка. Их раздают на улицах, ими украшают одежду и аксессуары. Но главная задача ленты — напоминать о событиях прошлого. За важностью атрибута стоит уголовная ответственность за его осквернение или порчу. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил юрист Юрий Капштык.

По его словам, согласно закону, который подписал президент Владимир Путин, георгиевская лента приравнивается к символам России.

«Это особый вид обозначения дани уважения и памяти за победу в Великой Отечественной войне. Осквернение георгиевской ленты грозит наказанием для физических лиц штрафом до 3 млн рублей или тюремным заключением до трех лет. Для юридических лиц предусматривается штраф в размере 5 млн рублей или срок до пяти лет», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отягощающим обстоятельством может стать подтверждение того, что осквернение было сделано с корыстным умыслом и по предварительному сговору лиц.

«Георгиевская ленточка используется как дань уважения и этот символ вызывает различное двойственное отношение у западных стран, в том числе георгиевская лента запрещена к использованию в таких государствах, как Украина, Эстония, Латвия, Литва, Молдавия и в ряде федеральных земель Германии. Тем не менее, это символ доблести и чести русского воина, поэтому носить ее, подчеркивать свое уважение — это все-таки достойно нашего общества», — заключил юрист.

Ранее стало известно, во сколько начнется парад Победы, как он пройдет и где посмотреть.