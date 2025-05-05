Парад Победы — 2025: во сколько начнется, как пройдет и где посмотреть торжественное прохождение войск

В пятницу, 9 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве проведут парад Победы на Красной площади. Как пройдет главный военный парад России, кто приедет из глав государств, во сколько начнется и где еще можно посмотреть праздничные мероприятия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как проходил парад Победы в 2024 году

Парад Победы в Москве 9 мая 2024 года ознаменовал 79-ю годовщину окончания ВОВ. Мероприятие началось в 10:00 по московскому времени и продолжалось около 51 минуты. Парад принимал исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу [ныне секретарь Совета Безопасности РФ], а командовал им главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Парад прошел под снегопадом, который сделал его самым холодным за последние 25 лет. Несмотря на погодные трудности, мероприятие состоялось. Военным пришлось надеть демисезонные куртки, а технику — очистить от снега перед демонстрацией.

В параде приняли участие около 9 тыс. военнослужащих и 75 единиц техники. Впервые был представлен отдельный парадный расчет из военнослужащих, участвовавших в конфликте на Украине, включая семерых Героев России.

В прошлом году парад обошелся без современных танков, а воздушная часть была ограниченной. Тем не менее, авиация все же поднялась в воздух, несмотря на снегопад, раскрасив небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mil.ru ]

На параде присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. После официальной части они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Как пройдет парад Победы в 2025 году

Традиционно парад начнется в 10:00 по Москве. Расчеты пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного. На данный момент еще нет точной информации о числе участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Однако известно, что участниками шествия станут пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники.

Если погода в столице будет хорошей, то в конце парада пролетит группа самолетов Воздушно-космических сил России. Как уточнил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, День Победы в Москве и Московской области не будут по-летнему жаркими, в частности, в праздник пройдут умеренные дожди.

Помимо этого, в программе парада в честь 80-летия освобождения СССР от фашисткой Германии — торжественное поднятие флага, выступление президента и поздравления мировых лидеров. Также состоится минута молчания в память о героях.

Фото: [ Официальный сайт президента РФ ]

На улицах рядом с площадью установят тематические инсталляции, развесят флаги и стенды с архивными снимками военных лет. Выступят военные оркестры.

По Красной площади пройдут российские и иностранные военные, поддерживающие дружеские отношения с РФ. В шествии примут участие курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты и представители разных подразделений с флагами, знаменами и оружием. В параде также будут участвовать бойцы СВО, что символизирует преемственность поколений защитников Родины.

Кого пригласили на парад Победы и кто приедет

В честь 80-летия Победы в ВОВ российскую столицу планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ.

Фото: [ Официальный сайт президента РФ ]

На парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Участие в мероприятии подтвердили:

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

председатель КНР Си Цзиньпин;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Венесуэлы Николас Мадуро;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Абхазии Бадра Гунба;

посол Израиля Симона Гальперин;

президент Палестины Махмуд Аббас;

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Помимо этого, на парад пригласили лидера Монголии Ухнаагийину Хурэлсуху, однако он еще не принял окончательное решение. Правительство РФ не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритании, Латвии, Италии, Румынии, Швейцарии и другим.

Какая техника проедет на параде

Планируется, что на параде зрителям покажут более 130 единиц военной техники. Как и всегда, колонну откроет легендарный Т-34. Также можно будет увидеть современные танки Т-90М, обновленные Т-80БВМ, бронеавтомобили «Тайфун-К», ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО, новинки на базе платформы «Армата» и другие современные образцы российского оружия.

Фото: [ Официальный сайт президента РФ ]

Где можно посмотреть парад

Москвичи и гости столицы уже сейчас могут наблюдать репетиции парада — они проходят до самого праздника. В День Победы будет организована прямая трансляция шествия с Красной площади. Кроме того, экраны для просмотра установят на смотровых площадках по всему городу.

Основная база для размещения парадных войск в Москве — улица Нижние Мневники, дом 45. Военная техника задерживается там надолго: именно оттуда она выдвигается на парад и туда же возвращается после прохождения по Красной площади. Смотровые площадки расположены вдоль привычного парадного маршрута, который уже много лет остается неизменным — это дает зрителям возможность заранее выбрать удобные места для просмотра.

После парада техника возвращается в парк другим маршрутом, минуя Красную площадь. Это позволяет зрителям увидеть машины в движении на других участках города.

В 2025 году появилась еще одна точка размещения техники — в районе Печатники, рядом с заводом «Москвич». Оттуда колонны направятся на север, открывая дополнительную возможность увидеть парадную технику вблизи.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mos.ru ]

Если не удастся выйти на улицу, то посмотреть парад можно в прямом эфире на федеральных телеканалов, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.

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