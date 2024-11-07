Выяснилось, сколько москвичи тратят на ЗОЖ в месяц

Каждый третий житель Москвы покупает товары и готовую еду с помощью сервисов доставки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Купер», которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно собранным данным, 46% опрошенных заказывают еду в сервисах несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц. По мнению жителей Москвы, это помогает разнообразить рацион питания, освободить время для физической активности и выбрать полезные продукты. Кроме того, большинство опрошенных жителей столицы так или иначе придерживаются правильного питания, продукты для которого и заказывают в сервисах доставки.

Для приготовления пищи участники опроса чаще всего заказывают продукты и самостоятельно готовят здоровую еду (84%). При выборе товаров в первую очередь обращают внимание на качество и состав (75%), свежесть (73%), цену (58%) и калорийность (33%).

В среднем местные жители тратят на поддержание здорового образа жизни, заказывая продукты через сервисы доставки, около 9 600 рублей в месяц, отметили в «Купере».

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