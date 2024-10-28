Всемирный день борьбы с инсультом 29 октября: названы привычки, снижающие риск развития патологии

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Сейчас эта патология не является редкой, однако некоторые привычки способны в разы снизить риск развития инсульта. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Для профилактики инсульта, по ее словам, необходимо применять определенные меры. Например, контролировать артериальное давление.

«При гипертонической болезни важно регулярно посещать врача, принимать лекарственные препараты и стремиться к достижению целевых цифр давления. Но даже те люди, которые не страдают от гипертонии, должны периодически измерять давление», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одна важная привычка — контроль уровня холестерина, а также профилактика атеросклероза.

«Повышенный холестерин приводит к формированию атеросклеротических бляшек в поврежденных сосудах. Для того, чтобы нормализовать уровень холестерина, необходимо соблюдать диету, а также принимать лекарственные препараты по назначению врача», — добавила Малиновская.

Не менее важно ежедневно контролировать уровень сахара в крови. Согласно статистике, продолжила врач, пациенты, страдающие сахарным диабетом, сталкиваются с инсультами в 2,5 раза чаще.

«Это связано с тем, что диабетики чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Помните, что оптимальный уровень глюкозы в крови должен варьироваться в пределах 3,3-5,5 ммоль на литр. Не забывайте и про нормализацию массы тела — лишний вес увеличивает риск развития многих заболеваний, и инсульт не является исключением. Даже снижение массы тела на 4-5 килограмм при большом избытке поможет в разы снизить риск столкновения с опасной патологией», — подчеркнула врач-реабилитолог.

Для того, чтобы избежать инсульта, не требуется часами пропадать в спортивном зале. Достаточно прогулок на свежем воздухе, которые помогут не только привнести в жизнь необходимую физическую активность, но и избавиться от лишнего веса, укрепить иммунную систему, стабилизировать эмоциональный фон. К этому следует добавить и правильный рацион питания.

«Пища должна не только вписываться в дневную норму калорий, но и соответствовать соотношению КБЖУ. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов и минералов», — пояснила врач.

Одной из главных причин развития сердечно-сосудистых патологий, которые приводят к инсульту, является стресс. Он тоже очень легко входит в привычку, если не контролировать эмоции и не избавиться от источников возникновения стресса, заключила Малиновская.

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