Вы не сможете уснуть: названы продукты, которые нельзя есть вечером

Сон — залог продуктивности, стабильного настроения, здоровья и даже стройности, а питание — одна из важных составляющих, которая обеспечивает его качество. Некоторые продукты могут нарушать качество сна, особенно если их употреблять в вечернее время суток. Что именно не рекомендуется есть перед сном, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог, коуч по здоровью Елена Башкирова.

Она отметила, что быстрые углеводы, например, вызывают резкий скачок сахара в крови.

«Мы чувствуем прилив сил, вместо того чтобы настраиваться на сон. При этом в большом количестве данные продукты могут вызвать сонливость, но сон будет тревожным из-за колебаний уровня глюкозы. Возможны даже ночные пробуждения, вызванные чувством голода», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что быстрые углеводы, например, вызывают резкий скачок сахара в крови.

«Мы чувствуем прилив сил, вместо того чтобы настраиваться на сон. При этом в большом количестве данные продукты могут вызвать сонливость, но сон будет тревожным из-за колебаний уровня глюкозы. Возможны даже ночные пробуждения, вызванные чувством голода», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Быстрые углеводы — это не только белый сахар. Это любой сахар. А также сиропы, мед, белый хлеб, сладкие фрукты и напитки.

«Кстати, алкоголь тоже может содержать сахар: это различные сладкие виды вина. Но, конечно, основная опасность употребления алкоголя перед сном из-за содержащегося в нем этанола. Этанол нарушает плавный переход по фазам сна: после вечерней порции алкоголя мы то проваливаемся сразу в 4ую фаза сна, то резко возвращаемся к состоянию, близкому к пробуждению. Таким образом, ни тело, ни мозг не отдыхают: поэтому чувствуем утром физическую разбитость и сумбур в голове», — добавила Башкирова.

Еще один напиток, нарушающий наш сон — это кофе. А точнее, все, что содержит кофеин.

«Оба вещества взаимодействуют с молекулой «усталости» — аденозином, но совершенно по-разному: этанол искусственно повышает аденозин, тем самым нарушая гомеостаз сна, а кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, поэтому клетки мозга не чувствуют накопившегося аденозина, а человеку не хочется спать. Бодрящий эффект кофе усиливается его влиянием на надпочечники, которые начинают активно вырабатывать адреналин и кортизол — гормоны, противодействующие сну», — подчеркнула Башкирова.

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