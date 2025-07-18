Вскроются глубинные тайны: эти знаки Зодиака столкнутся с шокирующими новостями с 21 по 27 июля

Некоторые знаки Зодиака в период с 21 по 27 июля могут столкнуться с шокирующими новостями или событиями, которые повлияют на их жизнь. Подробнее о том, кого это коснется, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По словам эксперта, Овны возможно получат неожиданные известия в личной жизни, что может заставить их пересмотреть взгляды на некоторые события.

«Близнецы могут удивиться новыми откровениями от друзей или коллег, что повлечет за собой важные изменения в отношениях с ними, а Скорпионы, как всегда, могут столкнуться с глубинными эмоциями и тайнами, которые выйдут на свет», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это изменит восприятие Скорпионов о текущих обстоятельствах их жизни, продолжила эксперт.

«Водолеи также могут получить неожиданные новости, связанные с финансами или карьерными возможностями, которые потребуют быстрой реакции. Будьте готовы к тому, что жизнь может внести свои коррективы, и сохраняйте открытость к новым возможностям», — заключила Королева.

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