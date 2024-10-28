Дружба с Путиным оказалась фантазией Трампа: он использует образ президента России для своей избирательной кампании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая на митинге в Нью-Йорке, он вновь сказал, что ладит с президентом РФ, пишет ТАСС. Однако свою дружбу с Путиным Трамп сочинил, отметил политолог Алексей Мухин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Трамп выдумал «собственного Путина» и пытается использовать его в своей избирательной кампании на контрасте с позицией кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Харрис использует образ «анти-Путина». Она старается демонизировать российского президента и выставить себя спасительницей мира и США от России. Трамп работает на контрасте. Он выдумал свою дружбу с Путиным и всячески пытается использовать ее на последнем этапе избирательной кампании», — подчеркнул Мухин.

С реальным президентом России позиция кандидатов на американских выборах не связана, добавил эксперт. Он отметил, что любой итог голосования не повлияет на отношения США и РФ. Америка — бюрократическая страна, где уже сложены определенные тренды, которые можно изменить только большим потрясением, и президентская кампания им не является.

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