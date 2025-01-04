Вы больше не нужны: как по одному жесту партнера понять, что вас разлюбили

Раздражение по мелочам, перетекающее в жесткую критику, говорит о том, что человек теряет чувства к своему партнеру, рассказала психолог Адиля Бурова. Она перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» признаки того, что вас разлюбили.

Вместе с чувствами отношения покидает тактильность — объятия, прикосновения, поцелуи. Когда не любишь человека, его не хочется обнимать. Зрительный контакт тоже уходит или его становится гораздо меньше. Если вы стараетесь смотреть в глаза партнеру, он может начать отводить взгляд, отметила Бурова.

Еще одним признаком того, что вас разлюбили, становится раздраженное поведение партнера — негатив даже из-за мелочей. То, что устраивало раньше, перестает удовлетворять, добавила психолог. Раздражение по мелочам перерастает в критику, порой в грубую. Исчезает тактичность в высказываниях, прослеживается желание сделать больно другому.

Общение в таких парах становится скудным, заканчиваются общие темы для разговоров. По словам эксперта, общие интересы, которые некогда могли быть в отношениях, начнут расходится, бесед на их счет станет меньше.

«Формируется поле, в котором очень легко внутри пары переключить внимание на кого-то внешнего», — отметила Бурова.

Вместе с чувствами уходят поддержка и защита со стороны партнера, пространство между людьми перестает быть безопасным. Кроме того, разлюбив, человек может не выполнять обещания, потому что больше не видит ценности в том, кого когда-то считал значимым.

«Нет важности и ценности этого человека рядом», — подчеркнула специалист.

Становится неважно, что говорит партнер. Чувства уходят, и следом пропадает желание услышать другого человека, разобраться в отношениях.

«Эти факторы делают жизнь вместе невыносимой, невозможной, в ней отсутствует какая-либо обратная связь. В такой обстановке жизнь нереальна», — заключила психолог.

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