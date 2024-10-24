Выбираем сливу: как найти хороший фрукт в магазине и сколько можно съесть

При выборе сливы лучше обратить внимание на темные сорта, желтые плоды менее цены — в них содержится меньше полезных веществ, антиоксидантов и флавоноидов, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко. Эксперт дал практические советы по выбору сливы в магазине.

Показания к ограничению

Фрукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, состояние кожи, также за счет клетчатки он полезен для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Здоровому человеку можно потреблять до 5 штук сливы в течение дня, если нет изжоги и послабления стула, отметил Кириленко. Однако не стоит съедать дневную норму за один раз — после потребления большого количества фруктов резко подскакивает уровень глюкозы в крови, что опасно и для здоровых людей.

«Все равно подскоки после еды наблюдаются, и это может привести к серьезным заболеваниям, в том числе сахарному диабету», — подчеркнул эксперт.

Он порекомендовал дробить дневную норму в течение всего дня. Можно добавлять сливу в салаты или использовать в сушеном виде для приготовления мясных рулетиков.

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Плоды, обладающие послабляющим эффектом, могут помочь людям, склонным к запорам. При проблемах с пищеварением, повышенной кислотностью, болезнях печени и поджелудочной железы стоит ограничить потребление сливы: в период ремиссии до 2-3 штук в день без кожуры, она вызывает раздражение со стороны ЖКТ; при обострении исключить вовсе. Также ограничить потребление и есть фрукт без кожицы стоит пациентам, страдающим от ожирения и сахарного диабета, заявил профессор.

Как выбрать сливу в магазине

При выборе фруктов Кириленко рекомендовал потрогать их, но не сильно мять. Плоды должны быть спелые, а не полузеленые или слишком мягкие — полежавшие. Во втором случае уже могут начаться бродильные процессы.

Кроме того, профессор посоветовал осмотреть плоды на наличие трещин, образований на них. Стоит обратить внимание и на плодоножку, она должна быть сухая и не зеленая. Не следует покупать много сливы, так как долго она не хранится, заключил эксперт.

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