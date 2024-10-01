Вы встречаетесь с абьюзером: топ-5 признаков мужчины, от которого нужно бежать

Международный день ненасилия отмечается ежегодно 2 октября. Многие девушки, находясь в отношениях с молодым человеком, не всегда могут вовремя заметить «звоночки» о возможной опасности, а выйти из абьюзивных отношений зачастую бывает очень сложно. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о самых ярких знаках того, что мужчина абьюзер.

Прежде всего, по словам специалиста, это резкие перепады и колебания в состояниях и в отношениях, которые показывают, что человек себя не контролирует.

«Например, нынешнюю женщину превозносит, предыдущих «опускает». Либо наоборот. Вообще, если плохо или слишком резко отзывается о матери, о сестрах, вообще о любых женщинах — сразу треугольник Карпмана и лесом-полем уходить», — поделилась эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Еще один признак — это ревность и бурный гнев, потому что любые резкие вспышки сильных эмоций чреваты тем, что со временем они будут доставаться лично вам, добавила Метальникова.

«Поэтому не попадайтесь в ловушку «меня это не коснется, со мной он изменится» — лучше сначала отойти на почтенное расстояние. Иногда это тоже хорошо проявляет эксцессы характера», — продолжила она.

Кроме того, если есть возможность пообщаться с предыдущими женщинами вашего партнера — всегда стоит это сделать.

«Понятно, что это против негласных правил нашего общества, но если в предыдущих отношениях мужчина был агрессивен и абьюзивен, женщина будет даже рада предупредить потенциальную «новую жертву». А придумывают такие вещи редко — о них обычно стыдно говорить даже годы спустя», — пояснила эксперт.

Также следует понаблюдать за поведением партнера и его языком тела в целом. Конечно, не всякий мужчина, сжимающий кулаки или бьющий ими стену, потенциальный абьюзер, но женщины, по словам психолога, всегда стараются подстроиться.

«Когда вы будете уже близки, обычно бывает поздно и хочется все объяснить, списать на «временные трудности» и дотянуть до свадьбы. Помните — нет ничего более постоянного, чем временные трудности. Если Вам не все ясно, можно и спросить открыто и даже провоцировать, но аккуратно. Задавайте острые вопросы, например, про бывших, про маму, про детство и записывайте ваши разговоры. Слушайте их потом на свежую голову», — посоветовала эксперт.

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