Выстрелы и слезоточивый газ — Абхазию захлестнули протесты из-за инвестсоглашения с РФ: что сейчас происходит в Сухуме

Сотни человек стали участниками организованной местной оппозицией акции протеста у здания парламента Абхазии в Сухуме. Причиной волнений стало несогласие с ратификацией соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Абхазы рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что они не против России и российского бизнеса, но этот договор для республики «разбойничий».

Вопрос о ратификации соглашения парламент должен был рассмотреть сегодня. Однако из-за недовольства оппозиции решение отложили, но протестующие все равно не намерены расходиться. В ходе волнений силовики применили слезоточивый газ против пытавшихся прорваться на территорию парламента митингующих. Однако протестующие все равно сделали это, протаранив металлическое ограждение автомобилем. Сторонники оппозиции также забрасывают силовиков бутылками и яйцами. У здания парламента были слышны похожие на выстрелы звуки.

«Да, к сожалению, применяют слезоточивый газ», — подтвердили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» местные жители.

По их словам, протесты сосредоточены именно возле здания парламента в Сухуме — в других частях города все спокойно, обстановка не изменилась. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет, местные также заявили об их отсутствии.

«На данный момент у здания правительства волнения, но в городе все работает в штатом режиме: дети в школах и садах, работающие в офисе на местах. Все в порядке, паники нет», — сообщил местный житель.

Фото: [ соцсети ]

Первые протестные акции прошли в Сухуме в начале недели после принятия закона по регламентированию нового понятия «многофункциональные комплексы», появившегося в межправительственном инвестиционном соглашении, сообщили РИА Новости. Вечером 11 ноября Служба госбезопасности Абхазии задержала нескольких оппозиционеров у парламента, в ответ протестующими были перекрыты 3 моста на въезд в Сухум. Днем 12 ноября митингующие разблокировали проезд после освобождения задержанных. Как нам рассказали сами жители города, несмотря на то, что оппозиционеров быстро отпустили, накал это не снизило.

Местные в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» особенно акцентировали внимание на том, что они не выступают против России. Абхазы отметили, что отношение к россиянам у них отличное и никогда не менялось, они всегда рады гостям в своей республике. По данным местных СМИ, на митинге протестующие даже скандируют: «Россия». Люди выступают против инвестиционного соглашения, считая, что оно негативно скажется на экономики Абхазии.

«Отношение плохое к олигархам, которые пытаются наложить лапу на Абхазию, заключив грабительский договор. Абхазия за инвестиции и за российский бизнес. Но этот договор просто разбойничий, не отвечает интересам Абхазии», — считают жители Сухума.

Для стабилизации обстановки в стране администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Ранее хуситы нанесли удар по американскому авианосцу.