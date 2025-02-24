«Взрыв не похож на сверхзвук от самолета»: беспилотники атаковали НПЗ в Рязани — что известно о пожаре

Ночью 24 февраля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил , что силами ПВО над регионом были уничтожены два БПЛА, из-за падения обломков произошел пожар на территории предприятия. Очевидцы рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что минувшая атака на Рязанский НПЗ была не первой. Подробнее — в материале.

Сильный пожар

Украинские БПЛА пытались атаковать НПЗ в Рязани ночью 24 февраля. Очевидцы рассказали «Подмосковье сегодня» о двух взрывах. Собеседница интернет-издания заявила, что проснулась после второго из них, который произошел около 03:25. По данным телеграм-канала SHOT, в результате атаки на территории рядом с предприятием вспыхнул сильный пожар. На место ЧП были направлены оперативные службы.

Местные жители сообщили об отсутствии повреждений домов после произошедшего. По предварительной информации правительства Рязанской области, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, власти оценивают материальный ущерб.

«Взрыв характерный, уже узнаваемый, не похожий на сверхзвук от самолета. Если сравнивать с атакой 24 января, то это цветочки, конечно, тогда было около 40 взрывов», — отметили очевидцы.

Фото: [ freepik.com ]

Узнаваемый взрыв

По словам граждан, украинские беспилотники не первый раз атакуют Рязань. Местная жительница рассказала, что самой массированной стала атака 24 января. После нее губернатор Малков сообщал о попадании обломков БПЛА в частный дом — возник пожар на крыше, никто не пострадал. В последний раз до атаки минувшей ночью дроны ВСУ над Рязанской областью были уничтожены средствами ПВО и РЭБ 26 января.

«Благодаря работе ПВО в соседних областях до нас не так много БПЛА долетает», — добавили местные жители.

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