Политолог Аграновский: встреча Путина и Трампа не состоится в феврале

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли на высокой идейно-политической ноте. Они будут иметь продолжение, и это принципиально новый этап в мировой политике. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

По его словам, атмосфера прошедших переговоров важнее принятых решений. Изменился характер взаимодействия между Россией и США — стороны готовы слушать друг друга, у них нет предубеждения против позиции другого, поэтому можно ожидать положительных шагов, смотреть с большим оптимизмом на развитие российско-американских отношений, добавил Аграновский.

«Изменилась сама обстановка в американской администрации. Дональд Трамп, как бизнесмен, понял, что с Россией дешевле и эффективнее договориться, чем воевать. То есть, говоря его языком, война — это плохой бизнес, а переговоры — это хороший бизнес», — отметил политолог.

По-прежнему ожидаемым событием остается встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер допустил, что она пройдет до конца февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры могут состояться в конце этого месяца, но могут и позже.

«Встреча Трампа и Путина пройдет в ближайшей перспективе, чтобы не сбавлять темп. Но вряд ли в феврале, потому что ее сложно организовать технически, только по этой причине. Я думаю, что она не будет затянута и пройдет, как только технические возможности позволят. Обе стороны заинтересованы в этой встрече. Я уверен, она принесет результаты, при таком настрое сторон возможны серьезные договоренности», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что ВС РФ ведут поступательное движение вперед на нескольких направлениях.