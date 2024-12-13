WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах: есть ли возможность избежать блокировки

Разработчики WhatsApp перестанут обновлять приложение на устаревших смартфонах, в том числе на iPhone 7, iPhone 7 Plus и других. Операционные системы для сохранения поддержки должны быть при этом не ниже версии 5.0 для Android и iOS 12 для iPhone.

Это коснется не только российских пользователей, но и всех владельцев старых моделей телефонов, которые давно не обновляли операционную систему. Есть ли возможность избежать блокировки приложения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель IT-департамента PGR agency Наталья Чепарина.

«Разработчики вынуждены принимать такие решения с целью обеспечения гарантированной безопасности личных данных пользователей. И даже если у кого-то из обладателей старых смартфонов получится пользоваться приложением после прекращения поддержки, разработчики не смогут гарантировать им безопасность и стабильную работу», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обойти блокировку можно, если отключить автоматическое скачивание обновлений приложения на своем телефоне.

«Тогда новая версия Whatsapp не будет вступать в конфликт с текущим устройством и операционной системой. Таким образом можно будет пользоваться сохраненной версией приложения достаточно долгое время даже на старых моделях смартфонов», — отметила эксперт.

Но она подчеркнула, что это неоправданные риски самих пользователей, ведь через приложение они пересылают много конфиденциальной информации.

«Не только WhatsApp отказывается от поддержки приложения на морально и технически устаревших устройствах, но и создатели других мессенджеров, например, Telegram. Обновление функционала приложения напрямую связано с техническим развитием устройств, на которых оно установлено. Поэтому пользователям, которые хотят без сбоев использовать мессенджер и в дальнейшем, нужно будет обеспечить соответствие своего устройства этим минимальным техническим требованиям», — заключила Чепарина.

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