Пользователи WhatsApp могут случайно слить свои данные мошенникам: как работает новая схема и кто в опасности

Мошенники научились использовать анимированные изображения (гифки) для кражи личных данных пользователей WhatsApp. Как работает новая схема и что сделать, чтобы самостоятельно не слить данные злоумышленникам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель IT-департамента PGR agency Наталья Чепарина.

По ее словам, задача большинства мошенников — заставить пользователя перейти по вредоносной ссылке, чтобы заразить устройство и получить его личные данные.

«Многие пользователи уже запомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, особенно от незнакомых людей. Поэтому аферистам приходится изобретать новые способы спрятать ссылку от бдительного получателя. Теперь мошенники рассылают на первый взгляд безобидные анимированные gif-файлы в WhatsApp», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Их часто используют как для поздравлений, так и в повседневном общении.

«Все привыкли к этим красочным изображениям и не видят угрозы в очередной картинке. Но, к сожалению, опасную ссылку можно встроить даже в такой небольшой файл. При нажатии на зараженную «гифку» пользователь активирует ссылку с вирусом, после чего злоумышленники могут получить пароли и другую конфиденциальную информацию с зараженного устройства. Они даже могут удаленно совершать на нем действия без ведома пользователя», — добавила Чепарина.

С осторожностью нужно относиться к gif-анимациям, полученным даже от знакомых, продолжила эксперт. Они могут переслать вам опасный файл с поздравлением с праздником, даже не подозревая этого.

«Не стоит полностью отказываться от использования «гифок», но не нужно открывать их, если вы получили их от незнакомого человека, а также необходимо установить надежный антивирус на свои устройства, чтобы минимизировать негативные последствия подобных взломов», — заключила руководитель IT-департамента PGR agency.

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