Сразу к врачу: жителям Подмосковья рассказали, как определить опасную инфекцию

В настоящее время по всей России и в Московской области отмечается повышенная заболеваемость менингококковой инфекцией. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Подмосковье заболеваемость выросла в 6 раз, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам врача, случаи заболевания зафиксированы не только у детей, но и у взрослых пациентов.

«Сейчас есть пациенты, которые находятся на стационарном лечении с менингококковой инфекцией в больницах Московской области. Инфекция очень опасная, передается воздушно-капельным путем от заболевших людей и от носителей», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Протекает инфекция в разных формах: от элементарного насморка, то есть назофарингита, или бронхита до тяжелых поражений мозга в виде менингококкового энцефалита, добавил Осипов.

«При инфекции нарушается свертываемость крови, потому что вирус оказывает токсическое действие на кровь, и заболевание имеет достаточно высокую летальность, особенно у детей раннего возраста. Поэтому при появлении первых признаков — повышения температуры, быстро распространяющейся сыпи — нужно сразу обращаться к врачу», — продолжил врач.

Профилактикой менингококковой инфекции является вакцинация, но, по словам специалиста, данная вакцина не входит в национальный календарь обязательных прививок и проводится по предписанию Роспотребнадзора в очагах инфекции при повышенной заболеваемости на определенной территории.

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