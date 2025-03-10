Забудьте про проценты: как выгодно купить машину в Москве в 2025 году

Автомобильный рынок в России претерпел значительные изменения, на смену популярным европейским и корейским брендам пришли китайские производители. В условиях высокой ключевой ставки на уровне 21% покупка новой машины в кредит кажется чем-то нереальным. Ценовая политика также не заставляет радоваться. Однако дилеры и банки ввели для покупателей рассрочку под 0,01% годовых. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с московскими автосалонами и узнал, как можно выгодно купить новую машину в 2025 году.

Взгляд на Китай

Купить новую машину от европейского производителя в 2025 году стало практически невозможно, поэтому многие автомобилисты обратили внимание на китайский автопром. Широкое распространение на российском рынке получили бренды концернов Chery Automobile, Great Wall Motor и Geely Automobile Holdings Limited. Рассказываем, какого «китайца» можно взять этой весной в доступном сегменте.

Haval

Бренд Haval принадлежит автомобилестроительной компании Great Wall Motor (GWM), основанной в 1984 году. С 1998 году она заняла лидирующие место по продажам пикапов в Китае. На российском рынке Haval представляет восемь моделей городских кроссоверов и пикапов: F7, Jolion, M6, Dargo X, Dargo, Poer и Poer New, а также Kingkong Poer. Среди внедорожников можно выбирать между моделями H3, H9, H5 и новым H7.

Фото: [ freepik.com ]

Наиболее популярными среди россиян, по данным аналитического агентства «Автостат», являются автомобили Haval Jolion и Haval F7. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с официальным дилером Haval в Москве компанией «Автомир», чтобы узнать актуальные цены на новые машины.

Цены на Haval Jolion без учета скидок составляют от 2 до 2,8 млн рублей, на Haval F7 от 2,8 до 3,5 млн рублей. Стоимость автомобиля зависит от комплектации. Продавец готов предоставить скидки от 50 до 300 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Купить новую машину можно в рассрочку на год под 0,01% при первоначальном взносе от 60% до 80% или по льготным условиям кредитования от 8% до 22% годовых. Выгода зависит от суммы первоначального взноса и срока кредита, уточнили в автосалоне. Стоит учитывать, что в условия рассрочки входит оформление полиса GAP в дополнении к КАСКО.

Chery Automobile

Автомобилестроительная компания Chery Automobile на российском рынке представлена под брендами Chery, Exeed, Omoda, Kaiyi, Jetour, Jaecoo. Компания была основана в 1997 году.

Лидерами по популярности среди бренда Chery эксперты выделяют Chery Tiggo 7 Pro Max с роботизированной трансмиссией и более бюджетную модель — Chery Tiggo 4 PRO. Полноприводный автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max без учета скидок обойдется от 3 до 3,7 млн рублей, передний привод — от 2,780 млн рублей до 3,120 млн рублей. С поддержкой по кредитованию, при участии в программе «Семейный автомобиль» машину на переднем приводе можно забрать от 2 до 3 млн, на полном приводе — от 2,3 до 2,8 млн рублей, сообщили официальном дилерском центре Chery Avilon. Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 PRO на вариаторе обойдется от 1,7 до 2 млн рублей со скидками, прайсовая стоимость — от 2,1 до 2,5 млн рублей. Покупателям предлагается рассрочка под 0,01% на год при внесении первоначального взноса порядка 60% или на три года при взносе 80%, узнал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Среди модельного ряда бренда OMODA покупатели чаще всего обращают внимание на автомобиль OMODA C5. Дорестайлинговые машины стоят от 2,369 до 3,359 млн рублей, представлены они как на переднем, так и на полном приводе. Официальный дилер OMODA в Москве «ВИСТ-Авто» заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о возможности скидок при сдаче автомобиля в трейд-ин (от 100 до 150 тысяч рублей), по программе «Весенняя выгода» — от 200 до 350 тысяч рублей, по кредитным условиям — от 80 до 180 тысяч рублей. Суммарный размер скидок может достигнуть 700 тысяч рублей. Рестайлинговый автомобиль обойдется новому владельцу от 2,569 до 3,309 млн рублей, максимальная скидка может составить до 750 тысяч рублей. Продавец предлагает рассрочку 0,01% годовых на год при внесении 60% от стоимости машины сразу. Стандартный автокредит составляет от 19% до 21%.

В 2018 году концерн Chery начал выпуск авто под новым брендом Jetour. В феврале 2023 года в Саудовской Аравии состоялась презентация городского кроссовера Jetour Dashing, который впервые вышел на глобальный рынок. В России автомобиль представлен в различной комплектации, в том числе есть возможность выбрать механическую коробку передач или роботизированную трансмиссию, объем двигателя варьируется от 1.5 до 1.6 л. Официальный дилер Jetour в Москве «СИМ» сообщил, что цены на Jetour Dashing начинают от 2,4 млн рублей и заканчиваются 3,8 млн рублей. Продавец посоветовал закладывать скидку порядка 1 млн рублей на каждую модель, с учетом трейд-ин выгода может стать больше. Jetour предлагает рассрочку 0,01% на год при внесении 70% первоначального взноса, уточнил продавец в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Рассрочку можно продлить на 2-3 года, в таком случае повысится ставка кредитования. Классическое автокредитование с пониженной процентной ставкой варьируется от 13% до 17% годовых.

Geely

Концерн Geely Automobile Holdings Limited, входящий в состав многопрофильной группы Zhejiang Geely Holding Group, наиболее широко представлен в России под головной маркой Geely. Покупателям доступны на выбор восемь моделей от бренда: новый EX5, Emgrand, Preface, Coolray, новый Cityray, Atlas, Okavango и Monjaro.

Фото: [ freepik.com ]

Наиболее доступным из кроссоверов Geely является Geely Coolray, прайсовая стоимость моделей 2023 года в комплектации Flagship составляет 3,109 млн рублей, минимальная возможная цена с учетом скидок достигает 2,109 млн рублей, сообщил официальный дилер Geely в Москве Major-Auto корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Цена на Coolray в предыдущем кузове — Belgee X50 — в максимальной комплектации составит 2,690 млн рублей, минимальная возможная стоимость — 1,7 млн рублей.

При первоначальном взносе в 40% покупатель может рассчитывать на рассрочку под 0,01% на год, при внесении 50% сразу рассрочка может продлиться на два года. Максимальная ставка по кредиту составляет около 15%, в таком случае заем выдается на семь лет, а первоначальный взнос составляет 40%.

Отечественный автопром

Выгодные условия кредитования и хорошие скидки предлагает российский производитель LADA. Для передвижений по городу водители чаще всего обращают внимание на LADA Vesta, модель представлена в кузове седан и универсал. Цены на новую LADA Vesta SW начинаются с отметки 1,720 млн рублей, на LADA Vesta (седан) от 1,575 млн рублей. Возможна заводская скидка за кредит 275 тысяч рублей, дополнительная выгода от дилера до 150 тысяч рублей, при сдаче старого автомобиля в трейд-ин цена может снизиться еще на 100 тысяч рублей, действует и прямая скидка 50 тысяч рублей, рассказал официальный дилер LADA «АвтоГЕРМЕС» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Авто Финанс Банк» запустил для покупателей LADA программу рассрочки под 0,01% на два года при первом взносе 50%. Кроме того, на автомобили LADA действует госпрограмма — скидка 20% для врачей, учителей, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью и семей, имеющих несовершеннолетнего ребенка и проживающих на территории Дальневосточного федерального округа.

Ранее стало известно, смогут ли европейские бренды машин вернуться на российских рынок на прежних условиях.