Стало известно, почему Volkswagen и Volvo не смогут вернуться на российский рынок на прежних условиях

Компании Volkswagen, Samsung и Volvo, покинувшие российский рынок после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, не смогут вернуться к прежним условиям, пишет телеграм-канал Mash.

Канал со ссылкой на источники в правительствах нескольких регионов, где находились крупнейшие заводы компаний, отмечают, что все производственные мощности этих предприятий перешли в руки российских собственников, при этом возможный обратный выкуп исключен.

Отмечается, что ярким примером является Калужская область, которая более 20 лет назад привлекла внимание таких Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi. Все они ушли из России в 2022 году, и теперь их места заняли местные предприниматели.

По информации источников, единственным вариантом для возвращения иностранных инвесторов остается строительство новых заводов на условиях, не предполагающих прежние льготы.

Например, Volkswagen, который теперь называется АГР, и Mitsubishi, производят в России китайские автомобили HAVAL, выпустив около тысячи единиц в прошлом году и запланировав около 150 тыс. на 2025 год. Завод Samsung также изменил владельца и теперь принадлежит компании VVP Group, выпуская электронику для магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо».

Volvo Trucks (АМО) переключила свое внимание на производство грузовых автомобилей. Аналогичную ситуацию наблюдают и в компании Siemens AG, которая теперь известна как «Воронежский трансформатор». Что касается Indesit в Липецке, его выкупил турецкий холдинг Arcelik.

Ранее Mash сообщил, что сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок.