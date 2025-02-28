Заработал — заплати: основные налоги для физлиц и их ставки

Основным налогом для физлиц в России является подоходный (НДФЛ — налог на доходы физических лиц). Налогообложению подлежат все доходы гражданина — не только зарплата, но и проценты по вкладам в банках, дивиденды и имущественные подарки, рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Больше зарплата — больше налог

Ставка налогообложения разнится в зависимости от суммы полученного дохода. В 2025 году в России ввели пятиступенчатую шкалу налоговых ставок с выплат по трудовым договорам.

Для граждан с годовым доходом до 2,4 млн рублей (порядка 200 тысяч рублей в месяц) ставка сохранилась на уровне 13%. Доход более 2,4 млн рублей и до 5 млн рублей в год облагается по ставке 15%, свыше 50 млн рублей — 22%. Рассчитывать и платить НДФЛ по зарплате самостоятельно не нужно, работодатели сами вычитают налог в пользу Федеральной налоговой службы (ФНС), отметила Проданова.

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Заплатите за высокие проценты

По доходам от продажи долей в уставном капитале российских компаний, имущества и подарков в виде имущества, дивидендам и процентам по вкладам в банках действуют две ставки налога — 13 и 15%, продолжила эксперт. Ограничительной линией применения той или иной ставки НДФЛ является 2,4 млн рублей (ставка 15% действует при доходах свыше этой суммы).

В условиях высокой ключевой ставки многие банки предлагают клиентам выгодные проценты по вкладам, в результате чего подоходный налог по депозитам стал актуален для многих граждан. Экономист уточнила, что самостоятельно высчитывать налог не нужно, данные в ФНС передает банк.

«Заплатить налог на процентный доход по вкладам необходимо до 1 декабря следующего года. То есть, если доход получен в 2024 году, налог необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года», — подчеркнула эксперт.

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Налог на имущество

Физические лица, владеющие автомобилем, земельным участком или недвижимостью, в том числе гаражами, должны платить не только подоходный налог, но и ряд имущественных: транспортный, земельный и налог на имущество. Максимальная ставка по налогу на имущество физлиц в 2025 году достигает 2,5%, минимальная — 0,1%. Верхняя граница земельного налога составляет 1,5% — для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей, сообщила Проданова.

«Данные виды имущественных налогов начисляются автоматически ФНС, а соответствующее уведомление приходит уже непосредственно по адресу регистрации плательщика или в его личный кабинет. Срок уплаты имущественных налогов — до 1 декабря следующего года», — предупредила экономист.

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