Новые правила оплаты счетов за электричество: что может измениться с 1 июля

Минэнерго РФ планирует ввести новый механизм оплаты электроэнергии с 1 июля. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как может измениться плата за электричество в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новые правила

Предлагается ввести принцип take-or-pay («бери или плати») в оплате услуги по передаче электроэнергии. Так, плату будут считать не по фактическому потреблению электричества, а исходя из максимально заявленной мощности подключения. Измененный механизм оплаты электроэнергии будет распространяться на новых потребителей мощностью не менее 670 кВт.

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В министерстве полагают, что изменения в законодательстве позволят оптимизировать инвестиции в развитие электросетей — их строительство, а также предотвратят необоснованное повышение тарифов.

Все из-за майнинговых ферм

Нововведения, предлагаемые Минэнерго, сделают систему оплаты электроэнергии более понятной и прозрачной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По ее словам, государство больше не будет нести убытки за невостребованные мощности, что приводит к постоянному росту тарифов. Кроме того, изменения могут помочь сэкономить гражданам, потреблявшим большее количество электроэнергии.

«То есть в каком-то районе остались зарезервированные, но неиспользованные объемы электроэнергии, а где-то их использовали больше. Чтобы избежать такой ситуации, решили перейти к новому формату take-or-pay («бери или плати») по передаче электроэнергии. Теперь мы будем платить не по фактическим показаниям счетчика, а по максимально возможным объемам. Это более понятная система. Вы пользуетесь электричеством, сколько вам нужно», — объяснила эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Литвиненко также связала изменения с переходом на новую дифференцированную методику или дифференцированный диапазон в оплате за электроэнергию с 1 января 2025 года. Кроме того, предлагаемые нововведения связаны с майнинговыми фермами, на поддержание которых требуются большие объемы электричества. Из-за чего затраты майнеров могут перекладываться на других жителей. Новые правила оплаты позволят избежать скачков в потреблении электроэнергии между районами.

«Потребителю понятно, что он платит фиксированную стоимость. Государство знает, какой объем электроэнергии необходимо зарезервировать под нее. Если где-то уровень потребления выше, государство понимает, что электричество используется не для домашних нужд, а для той же майнинговой фермы, тогда применяются другой тариф и формат оплаты», — заключила Литвиненко.

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