Зависть или злорадство: раскрыты причины жестких высказываний Киркорова в адрес невесты Лепса Авроры

В новом выпуске шоу «Мастер игры» Филипп Киркоров в образе Джокера сказал невесте Григория Лепса Авроре, что она, в отличие от других участников, не личность, а всего лишь «чья-то девушка». Психолог Марианна Абравитова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Аврора Киба останется в памяти людей «девушкой Лепса», если не проявит себя как яркая личность.

По словам эксперта, быть даже «бывшей девушкой» Григория Лепса — это уже эпитет, который будет выделять Аврору в обществе.

«Лепс, будучи звездой, талантливым и, можно сказать, гениальным артистом и исполнителем, выбрал именно ее. Значит она какая-то особенная, значит, в ней есть что-то уникальное, эксклюзивное. И это уже выделяет ее на общем фоне. Поэтому, даже если она сама не проявит себя как яркая личность, то в любом случае, она не «чья-то девушка», а девушка Лепса», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, продолжила психолог, не останется незамеченным. Такой феномен запускает определенную моду на что-то или на кого-то.

«Иногда для противоположного пола бывает достаточным именно то, что женщина была при Лепсе. Уже только это может сделать ее очень привлекательной для огромного количества мужчин. Я думаю, что еще и очередь выстроится к ней именно по этим параметрам», — отметила Абравитова.

Филипп Киркоров же, по словам эксперта, всегда был острый на язык, а его язвительный юмор бывает и саркастичным, и циничным, но артист все же очень умный и интеллектуальный человек.

«Не будем обсуждать его моральные качества, но иногда он попадает своим сарказмом в самое яблочко. И я не думаю, что в данном случае есть чему завидовать Лепсу, просто у Киркорова есть свое мнение в отношении всего и всех», — заключила психолог.

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