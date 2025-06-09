Жара закончилась: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделе с 10 по 13 июня

Жаркая погода в Москве и Московской области немного спадет на неделе с 10 по 13 июня. 30-градусные показатели упадут до +23 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз на неделю

Во вторник, по прогнозу эксперта, ожидается переменная облачность и без осадков.

«Температура в Москве ночью +11…+13, в центре +14…+16 градусов. Днем от +20 до +22. По области ночью +9…+14, днем +18…+23 градуса. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 11 июня, сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

«Температура в столице ночью +8…+10 градусов, в центре +12…+14. Днем в Москве +20…+22 градуса. По области ночью +6…+11, днем +18…+23. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду», — продолжил эксперт.

В четверг облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в Москве +11…+13, в центре +14…+16 градусов.

«Днем в столице +21…+23 градуса. По области ночью +9…+14, днем +18…+23. Ветер северный, 2-7 метров в секунду», — отметил Ильин.

В пятницу, 13 июня, облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21. Ветер северный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

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Атмосферное давление

Всю рабочую неделю атмосферное давление в Москве и Подмосковье будет ниже нормы. Во вторник показатели окажутся на 747 мм ртутного столба. В среду немного повысятся — до 748 мм ртутного столба. Но уже с четверга давление начнет падать: в четверг — 743 мм ртутного столба, в пятницу — 739 мм ртутного столба.

Колебания барометрического давления, в частности его падение, способны негативно сказаться на самочувствии людей, имеющих диабет, гипотонию или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. При этом могут наблюдаться такие симптомы, как одышка, нарушение сердечного ритма, упадок сил, повышенная нервозность и ухудшение концентрации внимания.

Медики отмечают, что рост атмосферного давления может представлять опасность для здоровья гипертоников, лиц с нарушениями обмена веществ, а также для тех, кто недавно перенес острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда.

Ранее стало известно, что только 3% московских выпускников планируют учиться за границей.