Проблемы с мамой: стали известны причины обиды Киркорова на Ивлееву — певец публично назвал блогершу мерзкой крысой

Филипп Киркоров затаил серьезную обиду на Анастасию Ивлееву после «голой вечеринки». Мэтр российской эстрады вновь заявил о своей ненависти к блогерше, организовавшей скандальное событие. Нападки Киркорова в сторону Ивлеевой могут говорить о его претензиях к своей матери, отметила психолог Адиля Бурова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Киркоров назвал Ивлееву «мерзкой крысой», «тварью» и «гнидой» на шоу «Кстати». Певец выразил недоумение, почему блогерша не извинилась перед ним после произошедшего в московском клубе «Мутабор».

«Как таких мир носит? Земля носит? Гнида! Ненавижу!» — разозлился артист.

Психолог считает, что известный певец находится в детской позиции и перекладывает ответственность за свои решения на других людей. Бурова подчеркнула, что Киркоров понимает экономические последствия «голой вечеринки» и, естественно, он может переложить все на плечи ее организатора.

«Но вряд ли Ивлеева заставляла его участвовать. Ему было прикольно, ему было интересно, и он, естественно, последствия не оценивал — это тоже детская позиция», — добавила эксперт.

Кроме того, претензии мужчины к женщине могут быть признаками его проблем с матерью. Сложившая ситуация указывает на не очень хорошие отношения Киркорова с мамой, отметила Бурова.

«Среди эмоций, как мы видим, есть и претензии, и ненависть, и желание «отмыться» за ее счет, и возложить ответственность за последствия на женщину. Соответственно, отношения с мамой — это, скорее всего, очень травматичная история», — считает психолог.

Также она увидела в поведении звезды экономическую подоплеку. Киркоров пытается сделать все, чтобы окончательно вернуться в шоу-бизнес после «голой вечеринки» и показать, что он раскаялся.

«Голая вечеринка» стала показателем того, что люди, имея высокий заработок, не понимают границ дозволенного и не чувствуют «человеческой части». Это может быть историей о том, что мама не выстроила границы у них, заключила Бурова.

Ранее стало известно, что Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака — дальнего родственника четы Михалковых-Кончаловских.