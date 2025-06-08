Женщины не останавливались поболтать: народные приметы и поверья в Федорин день 9 июня

Православная церковь 9 июня чтит память праведного Иоанна Русского. В народном календаре дату называют Федорин день. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Иоанн родился в Малороссии в конце XVII века. Будучи солдатом русской армии, он попал в плен к туркам во время русско-турецкой войны. Отвергнув предложения принять ислам, он был продан в рабство в деревню Прокопион в Малой Азии (современная Турция). Несмотря на тяжелые условия жизни и унижения, он сохранил веру во Христа, усердно молился и помогал нуждающимся.

Иоанн исполнял свои обязанности раба с кротостью и смирением, чем заслужил уважение даже своего господина-турка. Он вел аскетичный образ жизни, проводя ночи в молитве и посте. Слава о его благочестии распространилась по округе, и многие стали обращаться к нему за помощью и советом. После смерти Иоанна в 1730 году его мощи были обретены нетленными и стали источником многочисленных чудес и исцелений. Впоследствии мощи были перенесены на остров Эвбея (Греция), где и находятся по сей день в храме, посвященном святому Иоанну Русскому.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, прославляющие подвиг святого. Верующие обращаются к Иоанну Русскому с молитвами, прося у него помощи в трудных жизненных обстоятельствах, исцеления от болезней и укрепления в вере.

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Приметы

Вода в реке как бы чернеет — к грозе;

Ночная роса долго не высыхает — к грозе;

Лес без ветра шумит — к дождю;

Вороны часто кричат — к дождю или бурной погоде;

Грачи летом пасутся на траве — скоро будет дождь;

Ненастье и непогода в этот день — осень будет ненастной;

Утром выпала обильная роса — к ясному дню;

В этот день нельзя ругаться, чтобы не поссориться с человеком на всю жизнь;

Женщины не останавливались поболтать друг с другом, чтобы не наговорить лишнего;

На Федору не выносили мусор, чтобы не вынести из дома благополучие.

Именины в этот день празднуют: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.

Ранее стало известно, что можно посадить на даче в июне.