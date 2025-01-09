Зима может вернуться в Московский регион: стал известен прогноз погоды на выходные

Небольшое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье к концу этой недели, с 11 по 13 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по словам синоптика, ожидается облачная погода, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температура ночью и днем +2…+4 градуса. Ветер юго-восточный, южный, от 5 до 10 метров в секунду. Гололедица», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье 11 января также облачно, небольшие, а местами умеренные осадки. Днем дождь, а к вечеру он перейдет в мокрый снег. Температура днем и ночью 0…+5 градусов.

«В воскресенье в столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью -3…-1, днем -1…+1 градус. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Также ожидается гололедица. В регионе местами может идти небольшой снег. Температура ночью -5…0, а днем -3…+2 градуса», — добавил Ильин.

В понедельник, 13 января, снова переменная облачность и небольшой снег. Температура ночью составит от -8 до -3 градусов, ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Днем -6…-1, возможен кратковременный снег. Ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду.

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