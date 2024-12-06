Звездная болезнь Леона Кемстача: чем грозит ранняя популярность 16-летнему актеру

Звездная болезнь может стать последствием ранней популярности звезды сериала «Слово пацана» 16-летнего Леона Кемстача, который теперь собирается покорить музыкальную индустрию со своим дебютным альбомом «Дневник любви». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Популярность в раннем возрасте опасна тем, что личность формируется под ее влиянием. По словам Абравитовой, человек привыкает к дифирамбам и вниманию. Когда слава ослабевает или заканчивается, ему бывает крайне сложно адаптироваться к новой жизни.

«Вторя бомба, заложенная под популярность в юном возрасте, это звездная болезнь. Хотя она может накрыть в любом возрасте. Формирование под влиянием популярности в юности почти всегда дает эту звездную болезнь как точку роста. Очень хорошо, если она быстро проходит, но иногда идет некое застревание в этой фазе, и корона прирастает навсегда», — отметила психолог.

В таком случае у человека формируется неправильное определение себя в мире. Звездная болезнь — это разрушительная патология, которую поможет пережить философский взгляд на жизнь, адекватность и интеллект. Борьба с «недугом» зависит от окружения и психотипа человека, заявила эксперт. «Корона», которая может прирасти, будет мешать на протяжении всего пути.

«Будем надеяться, что у Леона все получится, что его друзья, близкие, родные сформируют вокруг него правильное психологическое окружение, и сам он проявит адекватность. Потому что других возможностей как-то осознать и понять, кроме как проработать популярность изнутри, не существует», — заключила Абравитова.

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