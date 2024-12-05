«Красивая интрижка»: стало известно, что на самом деле случилось с бывшей женой Гогена Солнцева

Экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев сообщил СМИ, что его бывшую жену взяли в плен или вовсе убили. По его словам, Екатерина Терешкович отправилась в отпуск с подругами в ОАЭ на курсы танцев, после чего о женщине ничего не слышно. Чуть позже нынешней избраннице Гогена поступило СМС с просьбой отправить деньги для оплаты за разбитый катамаран.

Шоумен сомневается в том, что сообщение написала сама Екатерина, так как ее голоса никто не слышал, а катамаранов, отметил он, в ОАЭ нет. Что на самом деле произошло с Екатериной Терешкович и где она может находиться на данный момент, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Инесса Алиева.

«Он любит сенсации, любит создавать какие-то ситуации, чтобы привлечь внимание публики, зрителей, чтобы его не забывали. Поэтому все эти истории — лживые розыгрыши», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что ситуация с похищением его бывшей жены — бред ради пиара, а с Екатериной все хорошо.

«Она просто где-то отдыхает и отсиживается в Эмиратах. Здесь исключительно красивая интрижка, не более. Ему важно, чтобы он постоянно светился в желтой прессе, чтобы о нем говорили, его помнили. Поэтому создал такую историю. Значит точно будет сверкать где-то у Малахова или на «Первом канале». Очередной пиар, может быть, для улучшения финансовой составляющей», — заключила экстрасенс.

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