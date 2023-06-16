Итоги общероссийского голосования по благоустройству подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги общероссийского голосования за территории для проведения работ по благоустройству в следующем году. В нем приняли участие свыше 717 тысяч жителей области.

«Это рекордно высокий результат за все три года проведения Всероссийского голосования. По сравнению с прошлым годом показатель превышен вдвое», - отметил глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В этом году гражданам представили на выбор две с половиной сотни территорий в Подмосковье. В результате были отобраны 56 объектов в 56 муниципалитетах. В их числе сорок скверов, семь набережных, четыре парка, три площади, одна пешеходная зона и одна усадьба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых парков в регионе.