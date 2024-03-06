Аварийный жилой дом снесли в Рузе

Многоквартирный жилой дом в аварийном состоянии снесли в Рузе, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Здание было расположено на Восточной улице в Тучково.

Общая площадь дома превышала семьсот квадратных метров, в нем было два этажа. Здание построили в 1954 году. По результатам обследования его признали аварийным. В 2017 году все жильцы дома были расселены, и здание решили снести.

«В настоящее время объект уже ликвидирован, участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал глава комитета Владислав Гордиенко.

Фото: [ Мособлархитектура ]

Как будет использован освобожденный участок земли, пока не решено.

В общей сложности в Рузе насчитывается 212 недостроев. На сегодня 87 объектов снесли или достроили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе около миллиона человек проживают в аварийных и ветхих домах.