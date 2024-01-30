Андрей Воробьев: в Подмосковье около миллиона человек проживают в аварийных и ветхих домах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о мерах по расселению аварийного жилья в регионе. Жителей таких домов переселяют в новые квартиры, а также предлагают им жилищные сертификаты.

«У нас большие, огромные проекты КРТ — комплексного развития территорий. Если раньше, до 2023 года мы строили жилье с обязательным условием: девелопер должен был расселить какую-то часть тех, кто пострадал от недобросовестных строителей, — обманутые дольщики. Мы эту программу закрыли. Сейчас другой вызов. У нас порядка одного миллиона человек живет в ветхом или аварийном жилье. Не все из них ветхое, но оно к этому сроку приближается. Поэтому, если посмотреть чуть вперед, на перспективу, мы должны позаботиться о тех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье», - сказал губернатор.

По его словам, это двух- и трехэтажные дома, которые были построены в 50-х годах прошлого века, некоторые — еще раньше. Каждая стройка в области предполагает долю расселения таких домов.

«Стараемся держать темп. Это большая задача, это масштабная программа. И наиболее уязвимые точки — мы предлагаем сертификаты. То есть тебе не нужно ждать, если ты живешь в аварийном жилье, когда построят дом, это 18 месяцев или два года. Ты можешь получить сертификат и на территории Подмосковья в любом уголке уже завтра приобрести квартиру», - также рассказал губернатор.

Он отметил, что минимальная сумма, на которую рассчитан сертификат, составляет 4,3 миллиона рублей.

Ранее губернатор рассказал, что в области практически решена проблема обманутых дольщиков.