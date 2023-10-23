Автомобили такси проверили в Долгопрудном на предмет соблюдения обязательных требований в сфере таксомоторных перевозок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В первую очередь, обращали внимание на наличие у водителей разрешения на работу в сфере такси. Также проверяли соответствие машин цветовой гамме, наличию фонарей. Помимо этого, отмечали, проходили ли водители медосмотр и проводился ли техосмотр автомобиля.

В общей сложности, были проверены три десятка транспортных средств. Грубые нарушения выявлены не были.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании и пригласил ее представителей в Подмосковье.