Автомобили такси проверили в Долгопрудном
Фото: [Минтранс МО]
Автомобили такси проверили в Долгопрудном на предмет соблюдения обязательных требований в сфере таксомоторных перевозок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В первую очередь, обращали внимание на наличие у водителей разрешения на работу в сфере такси. Также проверяли соответствие машин цветовой гамме, наличию фонарей. Помимо этого, отмечали, проходили ли водители медосмотр и проводился ли техосмотр автомобиля.
В общей сложности, были проверены три десятка транспортных средств. Грубые нарушения выявлены не были.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании и пригласил ее представителей в Подмосковье.