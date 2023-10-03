Благоустройство мемориала «Аллея Славы» близится к завершению в Тучково

Благоустройство мемориала «Аллея Славы» и прилегающей к нему территории близится к завершению в Тучково. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Мемориал был полностью обновлен. Также на площади заменили покрытие, выложив тротуарную плитку. На территории создали прогулочные дорожки, установили детский игровой комплекс, провели озеленение. Возле ДК обустроили площадки для занятий спортом и небольшой скейт-парк.

Сейчас ведутся работы по отделке установленной сцены, устройству системы водоотведения, оборудованию освещения, укреплению берегов пруда. На территории высадят тридцать деревьев.

Степень готовности работ составляет 90%. Их завершение запланировано на вторую половину текущего месяца.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил главам округов внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов.